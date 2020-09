OMT-advies: iedereen testen in verpleeghuis bij besmetting

Het OMT adviseert het kabinet om het beleid voor verpleeghuizen bij te stellen. Er moet in elk geval actiever getest worden na een uitbraak in een verpleeghuis.

Er zou volgens ingewijden gekeken moeten worden of het mogelijk is medewerkers en bewoners wekelijks te testen zodra er een besmetting in een instelling is geconstateerd.

Op dit moment worden bewoners getest zodra ze klachten hebben, maar dat is niet altijd eenvoudig vast te stellen, bijvoorbeeld bij mensen met dementie. Systematisch testen werd tot dusver afgeraden.

In het advies zou verder staan dat er preventief getest moeten worden zodra er een besmetting dicht in de buurt is. Ook zou personeel van verpleeghuizen beter getraind moeten worden om corona te herkennen.

Het OMT komt volgens diverse media met het advies na een nieuw onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat in een zorginstelling veel bewoners het virus onder de leden hadden zonder klachten te hebben.