Omstreden senator Duthler stapt uit de VVD

Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler is uit de VVD gestapt. Dat bevestigt ze na een bericht van De Telegraaf. Duthler was al door de VVD uit de senaatsfractie gezet. Ze blijft nog een paar weken onafhankelijk Eerste Kamerlid.

Duthler raakte in opspraak omdat ze haar politieke positie zou gebruiken voor zakelijke belangen. Het zakenblad Quote berichtte hierover. Daarop spande ze een kort geding aan tegen het blad. Vorige week oordeelde de rechter dat Quote niet hoeft te rectificeren.

Na deze uitspraak besloot de VVD haar uit de fractie te zetten. Het partijbestuur heeft zaterdag opnieuw bij Duthler aangedrongen haar zetel op te geven, laat ze weten in een verklaring. Ze zegt geen andere onderbouwing van het verzoek te hebben gekregen.

„Het mij keer op keer zonder nadere redengeving aanzeggen van de wacht, is in strijd met de kernwaarden van de VVD”, aldus de senator. „Nu het om nog slechts drie Kamervergaderingen gaat, kan ik het verzoek van de partij niet anders opvatten dan symbolisch en het verder aantasten van mijn goede naam.”

