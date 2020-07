Omgekomen bemanningsleden helikopter naar Curaçao

In de haven van Willemstad op Curaçao is het marineschip Zr. Ms.Groningen aangekomen met aan boord de beide omgekomen bemanningsleden van de NH90-helikopter die zondagmiddag bij Aruba in het water crashte.

Dat meldt het ministerie van Defensie. De 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactische coördinator Erwin Warnies kwamen bij het ongeval om het leven. Twee andere bemanningsleden overleefden het.

Het is nog niet duidelijk wanneer de stoffelijke resten naar Nederland worden overgebracht. Dat houdt volgens het ministerie verband met het onderzoek naar de crash. Daarover is nog geen duidelijkheid.

Leden van de Inspectie Veiligheid Defensie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid vertrekken dinsdagavond naar Curaçao. Zijn gaan het ongeval onderzoeken. Ook rechercheurs van de marechaussee gaan mee.