Ombudsman: overheid raakt uit zicht burger

De overheid raakt steeds meer uit het zicht van de burger doordat ze veel taken bij andere instanties neerlegt. De nationale ombudsman Reinier van Zutphen ziet burgers „verdwalen en vastlopen” en roept de overheid op verantwoordelijkheid te nemen.

Burgers worden van het kastje naar de muur gestuurd en dat wordt alleen maar erger in de toekomst, concludeert de ombudsman. Het afgelopen jaar deed hij onderzoek naar de relatie tussen de overheid en de burger en hoe deze zich in de komende tien jaar zal ontwikkelen.

De toegankelijkheid van de overheid moet eenvoudiger en duidelijker, stelt Van Zutphen. Daarnaast raadt hij de overheid aan eerlijk en transparant te zijn over zijn eigen taken. „Het blijven jouw burgers”, zegt Van Zutphen tegen de overheid. „En als die in de knel komen, dan zorg je ervoor dat ze geholpen worden.”

Van Zutphen trok eerder al aan de bel over de ‘loketten’ waar burgers in contact komen met de overheid, zoals uitkeringsinstantie UWV en de Belastingdienst. Deze organisaties kampen al jaren met grote problemen. Ook de Tweede Kamer en premier Mark Rutte maken zich zorgen over deze overheidsinstanties.

De ombudsman spreekt donderdag op zijn congres met Rutte over de bevindingen.