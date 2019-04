Ombudsman moet Huis voor Klokkenluiders redden

De Tweede Kamer heeft de hoop gevestigd op de Nationale ombudsman om het Huis voor Klokkenluiders te redden. Hij zou kunnen adviseren over een doorstart van de instantie, die in opspraak is gekomen door interne ruzies.

Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren beloofde de Kamer dat zij de ombudsman gaat vragen of hij een rol kan spelen. „We trekken vandaag aan de noodrem”, aldus Ronald van Raak van oppositiepartij SP. Geen voortmodderen meer, stelde regeringspartij VVD.

Het Huis, dat drie jaar geleden begon, moet personen helpen die misstanden op hun werk aan de kaak stellen. Maar de instantie kreeg nota bene zelf te maken met klokkenluiders die problemen binnen de organisatie meldden.

Het Huis valt onder de verantwoordelijkheid van de minister, maar haar invloed is beperkt om de onfhankelijkheid te waarborgen.