Ombudsman: kabinet moet ruimhartig zijn in toeslagencompensatie

Ouders die gedupeerd zijn in de affaire met de kinderopvangtoeslag moeten ruimhartig worden gecompenseerd, heeft de Nationale ombudsman woensdag in de Tweede Kamer gezegd. Het kabinet moet daarnaast getroffen ouders zoveel mogelijk helpen en er alles aan doen om procedures voorkomen.

„We laten het weer aan de burger over om zich een weg te vechten door allerlei regelingen heen”, aldus ombudsman Reinier van Zutphen. Het kabinet presenteert allerlei „procedures en stroomschema’s” voor ouders die mogelijk in aanmerking komen voor een compensatie. „Ik begrijp dat ze er zijn, maar mijn inzet was: zover moet het niet komen.”

De Tweede Kamer had Van Zutphen, samen met getroffen ouders en de advocaat die een groep ouders bijstaat, uitgenodigd om meer te vertellen over de gang van zaken rond de compensatieregelingen. Het kabinet is begonnen ouders te compenseren die slachtoffer zijn geworden van de ontspoorde fraudejacht bij de Belastingdienst van enkele jaren geleden. Kamerleden zelf klaagden al dat het compenseren lang duurt en dat ouders in veel gevallen van het kastje naar de muur worden gestuurd.

De compensaties moeten „ruimhartig, snel en met terugwerkende kracht” worden uitbetaald, zei Van Zutphen. „Aan de voorkant” moet de overheid zich al genereus opstellen. Als ouders onverhoopt toch ontevreden zijn over een besluit, moet de afdeling Toeslagen zelf het initiatief nemen om met ouders om tafel te gaan. De betrokken ambtenaren moeten zich inleven in de gezinnen en proberen er samen uit te komen, met de gang naar de rechter alleen als allerlaatste redmiddel. Bovendien moet de bewijslast volgens de ombudsman bij Toeslagen blijven liggen. „De eerste actie moet van Toeslagen komen.”

De Tweede Kamer buigt zich volgende week over de ‘herstelwet’ om de compensatie voor bepaalde groepen ouders te regelen. Van Zutphen waarschuwde de parlementariërs te voorkomen dat er straks een wet ligt die het voor ouders alleen maar moeilijker maakt in bezwaar te gaan tegen beslissingen waar ze het niet mee eens zijn.