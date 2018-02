Ombudsman eist meer openheid van EU-landen

De manier waarop Europese wetten tot stand komen is zo ondoorzichtig dat het neerkomt op wanbestuur. Dat concludeert de Europese Ombudsman Emily O’Reilly in een rapport. Vooral het gebrek aan inzicht in de positie van lidstaten bij onderhandelingen over wetgeving ondermijnt het recht van burgers op controle, aldus de ombudsman. De wijdverbreide praktijk om documenten als vertrouwelijk aan te merken draagt daartoe bij.

Door deze benadering geven de lidstaten niet de transparantie die van hen wordt verwacht, schrijft O’Reilly. Daarmee „riskeren zij burgers van zich te vervreemden en negatieve sentimenten te voeden”. Bovendien blijft de cultuur om ‘Brussel’ overal de schuld van te geven erdoor in stand. De ombudsman wil dat de standpunten bij onderhandelingen in ambassadeursbijeenkomsten en de meer dan 150 EU-werkgroepen openbaar worden voor het publiek. Ook moet de geheimhouding van onderliggende documenten worden herzien.

Meer openheid zou een belangrijk signaal zenden in aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019, besluit O’Reilly. Zij verwacht voor 9 mei een antwoord van de Europese Raad.

De bevindingen van de ombudsman sluiten aan bij een initiatief van drie Nederlandse parlementariërs. Pieter Omtzigt (CDA), Renske Leijten (SP) en Martin van Rooijen (50PLUS) willen ook meer transparantie en kregen onlangs steun van 26 andere EU-parlementen.

Omdat de lidstaten zich niet aan de eigen wetten houden, eisen ook zij dat EU-documenten zo snel mogelijk openbaar worden. De parlementen kunnen nu hun controlerende taken niet uitvoeren. De drie Nederlandse rapporteurs beschreven de huidige besluitvormingspraktijk in bijvoorbeeld ministerraden als een „zwarte doos”.