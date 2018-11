OM vraagt 4 jaar rijverbod na dood fietsers

Het Openbaar Ministerie heeft voor de politierechtbank in Turnhout een voorwaardelijke gevangenisstraf en een rijverbod van vier jaar gevorderd tegen een 65-jarige Nederlandse automobilist die in mei vorig jaar drie fietssters doodreed in de Vlaamse gemeente Kasterlee.

De drie vrouwen waren met een groep van in totaal twaalf vriendinnen tussen de 65 en 76 jaar uit het nabijgelegen Retie op pad. Toen ze op de Turnhoutsebaan de provinciale weg wilden oversteken, waar 90 kilometer per uur mag worden gereden, werden ze geschept door de auto.

Twee slachtoffers overleden ter plekke, een derde stierf enkele dagen later. Drie anderen werden met lichtere verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De 86-jarige vader van de bestuurder, die naast hem zat, liep lichte verwondingen op.