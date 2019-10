OM: Vlaams parlement onnodig ontruimd

De man die woensdag werd opgepakt omdat hij een bommelding zou hebben gedaan bij het Vlaams parlement heeft nooit gedreigd met een aanslag, meldt het Openbaar Ministerie. De ontruiming van het parlement dinsdag was daarom achteraf gezien niet nodig geweest.

De man uit Oost-Vlaanderen belde in het Engels voor inlichtingen en had zijn identiteit opgegeven, blijkt volgens justitie uit het opgenomen gesprek. Uit grondig onderzoek en verhoren blijkt dat er geen sprake was van „enige bommelding of dreiging met een aanslag”, zegt OM. De evacuatie was dus niet nodig. De man is woensdag vrijgelaten.

Volgens de diensten van het parlement was er mogelijk een link met de viering van ‘40 jaar Koerdisch Instituut’ die later dinsdag zou plaatsvinden in het gebouw. De parlementsvoorzitter nam de vermeende dreiging serieus en en liet dinsdagmiddag het gebouw ontruimen nadat de man rond 14.30 uur zou hebben gezegd dat er een explosief zou afgaan.

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans blijft achter de ontruimingsbeslissing staan. „Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de verklaring van de medewerker die het telefoontje heeft ontvangen. We nemen dergelijke zaken altijd ernstig.”

De parlementariërs waren bezig met een debat over de begroting en kregen de opdracht het gebouw in Brussel te verlaten. Er werd uiteindelijk niets verdachts gevonden.