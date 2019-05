OM Antwerpen op zoek naar risicozaken

Het Antwerpse Openbaar Ministerie gaat met spoed honderd langlopende zaken doorlichten om te kunnen uitsluiten dat er iemand vrij rondloopt die een risico voor de samenleving kan zijn. Het besluit is genomen na de moord op de Antwerpse studente Julie Van Espen. Zij werd zaterdag omgebracht door een 39-jarige man die in afwachting van zijn hoger beroep in een verkrachtingszaak al twee jaar op vrije voeten was.

Het hof van beroep stelde de zaak tegen deze Steve B, die maandag werd opgepakt en de moord op de 23-jarige studente heeft bekend, vorig jaar juli voor onbepaalde tijd uit wegens personeelsgebrek, meldt Het Laatste Nieuws. Door de pensionering van vier strafrechters moest een van de strafkamers worden gesloten en werden zo’n honderd zaken stilgelegd.

Het OM kan niet zeggen hoeveel daarvan zedenzaken betreffen. Het onderzoek moet nog deze week zijn afgerond. Het parket wil verdachten in „risicovolle zedenzaken” dan zo snel mogelijk voor een andere strafkamer brengen.

Het lichaam van de studente werd maandag in het Albertkanaal gevonden. De politie kwam B. op het spoor omdat hij op bewakingsbeelden te zien was met haar fietsmandje.