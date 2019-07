Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ook in hoger beroep een boete van 5.000 euro geëist tegen Geert Wilders (PVV). Wilders krijgt de boete opgelegd vanwege zijn uitspraken over minder Marokkanen in 2014.

Volgens het OM is de PVV-leider schuldig aan groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie.