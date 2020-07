Ollongrens wil Senaat anders laten kiezen

Elke drie jaar moet de helft van alle Eerste Kamerleden voor zes jaar worden gekozen.

Dat plan heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vervat in een wetsvoorstel dat zij donderdag naar de Tweede Kamer stuurde. Het kabinet keert hiermee terug naar de verkiezingswijze van de Senaat zoals die tot 1983 plaatsvond.

Het huidige systeem, te weten dat de Eerste Kamer elke vier jaar in zijn geheel wordt gekozen, heeft volgens Ollongren als nadeel dat de Senaat te politiek wordt. Kiezers kunnen deze getrapte verkiezing (te weten via de Statenverkiezingen) gebruiken om af te rekenen met het kabinet. Een bezwaar is verder dat in het huidige systeem de Eerste Kamer een recenter mandaat kan hebben dan de Tweede Kamer.

Door terug te keren tot het systeem van voor 1983 wijkt het kabinet af van het advies van de commissie-Remkes. Deze staatscommissie adviseerde eind 2018 om dit juist niet te doen. Eén van de argumenten was dat het oude systeem nadelig kan uitpakken voor kleine partijen.

Het huidige voorstel van Ollongren betreft een grondwetswijziging en moet dus twee keer door het parlement worden geaccordeerd.