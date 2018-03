Ollongren: wachten op resultaat referendum

De uitslag van het raadgevend referendum over de nieuwe inlichtingenwet „is momenteel too close to call”: de voor- en tegenstanders liggen te dicht bij elkaar. Dat laat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken weten.

„Morgen zijn er meer stemmen geteld en kunnen we op basis van deze voorlopige uitslag er meer over zeggen.”

Na het tellen van bijna 20 procent van de stemmen was iets meer dan 46 procent voor de wet en 50 procent tegen, aldus cijfers van de Verkiezingsdienst van het ANP. De exitpoll van Ipsos/NOS liet een nek-aan-nekrace zien van 48 procent tegen en 49 procent voor. De poll kent een marge van 5 procent.