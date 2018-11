Ollongren: uitspraken boerkaverbod prematuur

De uitspraken van onder anderen de burgemeester van Amsterdam om het boerkaverbod niet te handhaven zijn voorbarig, laat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) weten. Ze is nog volop in gesprek met allerlei partijen over de invoering van de wet.

De wet werd in juni aangenomen en regelt een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, openbaar vervoer, scholen en overheidsgebouwen. De wet treedt in elk geval nog niet op 1 januari in werking omdat Ollongren nog aan het overleggen is. De gesprekken moeten duidelijk maken hoe de wet wordt gerealiseerd en hoe de handhaving moet gebeuren.

Volgens de gemeente Amsterdam zijn er te weinig agenten om te handhaven. Als er dan prioriteiten worden gesteld komt handhaving van het boerkaverbod onderaan het lijstje. Ook andere grote steden hebben zich over het verbod in soortgelijke woorden uitgelaten. Een paar honderd vrouwen in Nederland dragen een boerka.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff stelde dit weekeinde nog dat Amsterdam het boerkaverbod straks wel moet handhaven. Toen minister Ronald Plasterk (de voorganger van Ollongren) in 2016 het voorstel door de Tweede Kamer loodste, ging hij er vanuit dat de wet geen grote druk op de politie zou zetten. „Een enkele keer zal moeten worden gehandhaafd”, zei hij destijds.