Ollongren: nog beter kijken of ik meer voor huurders kan doen

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil met haar huurbeleid doorgaan op de ingeslagen weg, zei ze vlak nadat de Eerste Kamer een unieke motie van afkeuring had aangenomen tegen dat beleid. „Ik neem deze motie nu mee terug naar het kabinet. Ik zie de motie als een aanmoediging om nog meer op zoek te gaan naar wat ik nog meer kan doen voor huurders.”

De minister denkt dat het belangrijk is voor de huurders en voor de woningbouw. „En ik heb al in het vooruitzicht gesteld dat ik ontzettend goed de inkomenspositie van de huurders in de gaten blijf houden. Dat is ook mijn zorg.” Ze zei dat huurders haar verantwoordelijkheid zijn, maar de woningbouw is dat ook. Als de huurverhoging niet doorgaat, kunnen woningbouworganisaties volgens haar veel minder nieuwe woningen bouwen.

De Eerste Kamer drong eerder met twee moties erop aan dat ze de jaarlijkse huurverhoging tijdelijk zou stopzetten. Toen ze dat bleef weigeren, volgde de motie van afkeuring. De coalitiepartijen zijn in de minderheid in de senaat.

Ollongren zei dat dit de Eerste Kamer is en dat ze ook nog te maken heeft met de Tweede Kamer. Daar wordt volgende week gestemd over een motie van de coalitiepartijen die juist uitspreekt dat een generieke huurstop niet proportioneel is. De aanpak van problemen van huurders met betalingsproblemen, zoals Ollongren doet, helpt volgens haar beter en er zijn minder schadelijke neveneffecten.

De minister is niet verrast dat de ongebruikelijke motie werd aangenomen, maar het „hoort een beetje bij dit werk. Iedere minister wil graag geschiedenis schrijven, maar niet zo.”