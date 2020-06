Ollongren neemt stappen om brandveiligheid gevels te verbeteren

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) neemt een aantal maatregelen om de brandveiligheid van gevels te verbeteren. Een commissie heeft aanbevelingen gedaan naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in Londen waarbij drie jaar geleden tientallen doden vielen.

De brandveiligheidsregels voor gevels worden verduidelijkt en de eisen om rookverspreiding te voorkomen worden aangescherpt. Ook komt er een protocol voor bouwers waarin de regels over brandveiligheid van gevels zijn geborgd. Verder wordt de informatievoorziening aan bewoners verbeterd en worden risicovolle gevels geïnventariseerd, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Voor een aantal van deze aanbevelingen van de commissie heeft Ollongren al stappen gezet. De eisen om rookverspreiding te voorkomen zijn al aangescherpt. Ook moeten alle bestaande woningen op 1 juli 2022 een rookmelder hebben. Verder is het ministerie bijna twee jaar geleden al begonnen met een inventarisatie van gebouwen met mogelijk risicovolle gevels.

Dat laatste onderzoek wordt uitgevoerd door gemeenten. Dat gaat Ollongren niet snel genoeg. Van alle gemeenten heeft 60 procent de inventarisatie gereed, maar vooral grotere gemeenten zijn nog niet klaar. Ze gaat nu provincies vragen toezicht te houden op het onderzoek zodat het sneller afgerond is.

Bij de brand in Grenfell Tower in juni 2017 verspreidde de brand zich razendsnel via de gevelplaten aan de buitenkant van de flat. Er vielen meer dan zeventig doden. De gevel voldeed niet aan Britse regelgeving. In Nederland zou de kans op slachtoffers kleiner zijn geweest omdat in tegenstelling tot Engeland het hier gebruikelijk is om bij een brand onmiddellijk het gebouw te ontruimen.