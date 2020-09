Ollongren komt met maatregelen voor huurders in de knel

Het kabinet komt volgende week met maatregelen om mensen die door een hoge huur financieel in de knel zitten, tegemoet te komen. Het gaat vooral om de groepen die een steeds hogere huur moeten opbrengen terwijl ze geen zicht hebben op meer inkomen en ook te weinig compensatie krijgen via bijvoorbeeld een hogere huurtoeslag.

Dat zei minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in de Tweede Kamer tegen een woedende oppositie die vindt dat zij niks doet voor huurders, terwijl de huurstijging nu het hoogst is sinds zes jaar. Onder meer PVV, SP en PvdA en GroenLinks stellen dat veel mensen al jaren problemen hebben om rond te komen, omdat hun huur elk jaar verder stijgt. Door de coronacrisis is dit volgens hun alleen maar erger geworden.

Een groot deel van de oppositie wil daarom dat Ollongren de jaarlijkse huurverhoging voor iedereen terugdraait, maar de minister weigert dat. Ook de Eerste Kamer dringt daar al maanden op aan en nam na twee moties hierover uiteindelijk een motie van afkeuring aan. In de senaat is de oppositie in de meerderheid.

De minister benadrukte opnieuw dat mensen die door de coronacrisis in de knel zitten, een regeling kunnen treffen met hun verhuurder. En de huurverhoging was dit jaar weliswaar hoger dan de afgelopen jaren, maar dit komt vooral door een hogere inflatie, zei Ollongren. Mensen krijgen dan ook vaak een hoger salaris of uitkering als die meestijgt.

Welke maatregelen er precies komen, wilde de minister niet zeggen, omdat ze niet vooruit kan lopen op Prinsjesdag. Dan presenteert het kabinet zijn begrotingsplannen.