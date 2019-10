Ogen in Brussel gericht op Londen

De ontwikkelingen in Londen rond de brexit worden zeer nauwlettend gevolgd in Brussel. Het is aan het Verenigd Koninkrijk om de volgende stappen uit te leggen, zei een woordvoerster van de Europese Commissie maandag. „Dat is waar we nu staan.”

EU-president Donald Tusk is bezig de regeringsleiders te raadplegen over het uitstelverzoek dat de Britse premier Boris Johnson dit weekend naar Brussel stuurde. Dat hij die brief niet had ondertekend maakt niets uit, aldus de zegsvrouw. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft vooralsnog geen plannen contact te leggen met Johnson.

Wanneer het Britse parlement gaat stemmen over het brexitakkoord is nog onduidelijk. De ambassadeurs van de overige 27 EU-landen besloten zondag tijdens een korte bijeenkomst door te gaan met het ratificatieproces. Een datum voor stemming door het Europees Parlement is nog niet vastgelegd. EU-onderhandelaar Michel Barnier praat de brexitstuurgroep van het parlement later op maandag bij. Dinsdag doet hij hetzelfde bij de wekelijkse vergadering van de Europese Commissie.