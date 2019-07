Oekraïne mag meer kip naar EU exporteren

Oekraïne mag 50.000 ton (50 miljoen kilo) meer tariefvrije kip naar Europa gaan exporteren. De EU-lidstaten stemmen in met verhoging van 20.000 naar 70.000 ton in de hoop dat het hogere quotum een einde maakt aan de golf Oekraïens kippenvlees dat via een truc de Europese markt overspoelt.

Door kippenborsten op een speciale manier te versnijden, met vleugel en vel eraan, gebruikten de Oekraïners een maas in de wet om tonnen kippenborsten meer de EU-markt binnen te krijgen dan in het associatieverdrag met Oekraïne was voorzien. Nadat Nederlandse Europarlementariërs hierover aan de bel hadden getrokken, ging de Europese Commissie met de regering in Kiev in onderhandeling over aanpassing van het verdrag.

Nederland stemde op verzoek van de Tweede Kamer tegen de verhoging, omdat er zorgen zijn over het dierenwelzijn in de pluimveesector in Oekraïne. Volgens de Europese Commissie voert Oekraïne uiterlijk 2026 Europese dierenwelzijnregels in.