Oecumenische Ploum wil pit in CDA

Het CDA-partijbestuur draagt secretaris Rutger Ploum (54) voor als nieuwe voorzitter. Wie is deze opvolger van Ruth Peetoom en welke koers kiest hij?

Ploum is een oecumenisch ingesteld man. Hij noemt zichzelf „belijdend katholiek.” Hij was in het zuiden des lands, waar hij opgroeide, misdienaar en zat op een kerkelijk jongerenkoor. Ook zocht en zoekt hij graag de stilte op van een klooster. Nu woont hij, mede vanwege zijn werk, in het Zuid-Hollandse Bergambacht. Ploum is eigenaar van een advocaten- en notarissenkantoor in Rotterdam met meer dan 100 werknemers.

In Bergambacht is echter geen room-katholieke kerk. De dichtstbijzijnde is in Schoonhoven, maar dat is twaalf kilometer verderop. Dat is voor Ploum (uitgesproken als Ploem) eigenlijk te ver weg. De kerk is voor hem een onderdeel van de samenleving en daarom wil hij ook graag kerken in de plaats waar hij woont, zo vertelde hij dinsdag enkele uren na de bekendmaking van zijn kandidatuur in het CDA-partijbureau in Den Haag.

Vanwege zijn betrokkenheid op de omgeving waarin hij woont, is Ploum met zijn gezin betrokken geraakt bij de protestantse gemeente rondom de Ontmoetingskerk in zijn woonplaats. En daar heeft hij het prima naar zijn zin. „Ik zoek naar verdieping en naar een goede boodschap. Die kan mij begeesteren. In de protestantse gemeente heb ik ook leren zingen.”

De ”C” van het CDA staat voor de beoogde partijvoorzitter voor christelijk, maar hij voegde er in een adem aan toe dat dat zijn persoonlijke opvatting is. Het mag voor hem ook staan voor „collectief” of „compassie.” Iedereen die de uitgangspunten van de partij onderschrijft is welkom. „Ook moslims en ongelovigen.” Een moslimvrouw met hoofddoekje als Kamerlid voor het CDA ziet Ploum niet als een probleem.

Ploum voelt zich „thuis bij een partij die de samenleving voorop stelt en niet alleen naar het eigen belang kijkt, die omziet naar anderen en die dat ook in daden wil omzetten. Ik ben een familieman, ondernemer, schapenhouder, advocaat en vrijwilliger. Bij alles wat ik doe, heb ik oog voor de mensen om mij heen en probeer ik iets terug doen voor de samenleving.”

De beoogde partijvoorzitter ziet het CDA als een echte middenpartij. Het interne debat mag wat hem betreft een extra impuls krijgen. Hij vindt het geen probleem als bekende CDA’ers op opiniepagina’s van kranten met elkaar in debat gaan.

De Rotterdamse advocaat wil meer ruimte geven aan verschillen tussen lokale afdelingen. Als zij verschillende meningen hebben of als de een meer nadruk legt op het christelijke karakter van de partij dan de ander, dan moet dat kunnen „zolang het binnen de uitgangspunten past.”

En bij partijcongressen mag het er van hem best wat vrolijker en pittiger aan toe gaan. „Ik ben bourgondisch ingesteld en kan me zo voorstellen dat we op de vrijdag voorafgaand aan de congressen voor de dertigers een feest organiseren waarop we ook met elkaar dansen.”

Als er geen tegenkandidaten komen, kiest de partij Ploum 9 februari tot nieuwe voorzitter.