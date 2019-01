Nylonverkoop Solvay aan BASF goedgekeurd

De Europese Commissie heeft de geplande overname van de nylonactiviteiten van het Belgische chemieconcern Solvay door het Duitse BASF goedgekeurd. De twee bedrijven moeten wel een aantal maatregelen nemen om te garanderen dat de overname niet tot hogere prijzen of minder keuze voor Europese ondernemingen en consumenten zal leiden.

EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging): „Nylon wordt gebruikt in veel verschillende soorten producten, niet alleen in textiel of tapijten maar ook in auto-onderdelen, die daardoor lichter en milieuvriendelijker worden. Ons besluit maakt het mogelijk dat er een belangrijke Europese speler in deze markt wordt opgericht door de toezeggingen van BASF en Solvay over een pakket corrigerende maatregelen:”

Het besluit komt na een diepgaand onderzoek dat Brussel in juni begon naar de plannen. Brussel vreesde dat die de concurrentie zouden verkleinen in de bevoorradingsketen van de nylon- en aramideproductie. De fusieonderneming zal onder meer activiteiten afstoten in Frankrijk, Polen en Spanje. BASF betaalt 1,6 miljard euro aan Solvay voor de overname.