Nummer 3 op FvD-lijst Teunissen stapt op

Susan Teunissen, die bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar op de lijst van Forum voor Democratie (FvD) nog op plaats drie stond, is niet langer lid van de partij van Thierry Baudet.

„Gezien de koers die FVD is ingeslagen en waaraan ik mij onmogelijk kan conformeren, heb ik vanmorgen mijn lidmaatschap opgezegd”, aldus Teunissen in een bericht via Twitter. „De manier waarop het partijbestuur omgaat met opbouwende kritiek is verre van democratisch.” Volgens haar wordt interne kritiek „keihard” afgestraft.

Teunissen is kapitein bij de Koninklijke Landmacht en nam deel aan Nederlandse militaire missies in Mali en Afghanistan. Toen ze zich bij FVD voegde, toonde de jonge partij zich daarmee erg ingenomen.

In een brief aan partijgenoten noemt ze een aantal punten waar ze het niet mee eens is, onder meer dat het partijbestuur bestaat „uit slechts drie personen, waaronder de fractievoorzitter”. Verder noemt ze uitblijven van een schaduwkabinet, het opheffen van provincieafdelingen, het „bizarre royement van Betty Jo Wevers en Robert de Haze Winkelman” en het „dreigement” van Baudet „om iedereen die de roep om democratisering steunt te royeren”.

De partij vindt het „heel jammer” dat Teunissen vertrekt. Maar het afscheid van mensen die anders denken over de koers is volgens medeoprichter en huidig secretaris Rob Rooken een natuurlijk proces. Hij bezweert dat de koers niet is veranderd. „Van meet af aan hebben we LPF-toestanden willen voorkomen. Daarom bouwen we de partij zorgvuldig uit.” Had Teunissen maar wat meer geduld gehad, verzucht hij.

FVD heeft in de Tweede Kamer twee zetels: Baudet is fractievoorzitter, advocaat Theo Hiddema is het andere Kamerlid. Mocht een van de twee bijvoorbeeld ziek worden en zich willen laten vervangen, dan mag Teunissen de Kamer in. Of ze nu partijlid is of niet.

Teunissen is niet de eerste die uit onvrede over het gebrek aan inspraak van de leden afscheid neemt van FVD. De interne kritiek kwam openbaar met het royement van Robert de Haze Winkelman, partijprominent en geldschieter, en Betty Jo Wevers.