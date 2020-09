‘Nu harder ingrijpen en later eerder regionaal ingrijpen’

Het kabinet moet nu harder ingrijpen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Als de stijging eenmaal weer onder controle is, moet bij een nieuwe lokale opleving sneller worden ingegrepen. Dat zeiden Wim Schellekens en Bert Slagter van het Red Team, een onafhankelijke expertgroep gericht op preventie en bestrijding van het coronavirus, tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

De huidige stijging moet met „een kordate klap” naar beneden worden gebracht, verklaarde wiskundige Slagter. Het nieuwe pakket maatregelen dat het kabinet onlangs naar buiten bracht is volgens het tweetal te beperkt. Ze pleiten onder meer voor mondkapjes. Dat heeft „toegevoegde waarde”, zei Schellekens die oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) is.

Het kabinet grijpt volgens hen te laat in. Dat had in juli al moeten gebeuren toen het aantal besmettingen in Amsterdam hard opliep. Je moet niet pas optreden als de ziekenhuizen er last van beginnen te krijgen, zei Slagter. Ze vinden dat er een voorbeeld kan worden genomen aan de aanpak in Duitsland. Daar wordt lokaal direct hard ingegrepen als bepaalde alarmniveaus worden overschreden.

Er moet een pakket maatregelen klaarliggen waar veiligheidsregio’s uit kunnen putten zodra er een opleving is. Dan ontstaat volgens het Red Team ook duidelijkheid voor de burgers. Bij een lokale opleving moet er gezorgd worden dat ggd’s voldoende capaciteit hebben voor testen en bron- en contactonderzoek. Dat is in dit stadium helemaal niet mogelijk. Eerst moet de uitbarsting landelijk weer onder controle worden gebracht.

In het Red Team zitten twaalf deskundigen. Verder hebben ze een groep van 250 mensen achter zich staan waarmee ze zaken mee bespreken, zei Schellekens. Ze brengen geregeld ongevraagd adviezen uit over de aanpak van de coronacrisis. Ze willen graag met het OMT, het wetenschappelijk team dat het kabinet adviseert, samenwerken. „We willen niet los opereren.”

De Tweede Kamer debatteert woensdag met minister-president Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over de aanpak van het coronavirus.