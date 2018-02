Noorse gevangenen weg uit Nederland

De Noorse gedetineerden in de inrichting Norgerhaven in het Drentse Veenhuizen vertrekken. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft van de Noorse autoriteiten te horen gekregen dat die het verdrag met Nederland niet willen verlengen. Het loopt af op 1 september van dit jaar.

De Noorse gevangenen zijn sinds 2015 ondergebracht in Norgerhaven. Op dit moment zitten er 180. Noorwegen kampte met een cellentekort terwijl Nederland juist capaciteit over heeft. De leiding in Norgerhaven is in handen van een Noorse gevangenisdirecteur. Het personeel is Nederlands. De medewerkers zijn woensdag geïnformeerd.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is er op dit moment nog niets te zeggen over de consequenties voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid. Norgerhaven is onderdeel van de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen.