Noodnummer slachtoffers gedwongen huwelijk

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een campagne begonnen om een noodnummer onder de aandacht te brengen voor jongeren die in het buitenland worden achtergelaten of daar worden gedwongen te trouwen. Via het nummer kunnen de vaak minderjarige slachtoffers met een telefoontje of een WhatsAppbericht direct contact krijgen met de ambassade in het land waar ze zijn.

Ieder jaar weer worden Nederlandse meisjes en jongens door hun ouders achtergelaten in het buitenland of gedwongen te trouwen. Het ministerie wil deze slachtoffers helpen en zet zich, samen met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, in voor een veilige terugkeer naar Nederland. Het ministerie is rond de klok bereikbaar voor de in het buitenland achtergelaten kinderen en tieners via het noodnummer +31 247 247 247 en via WhatsApp. Wanneer een slachtoffer zich meldt volgt direct actie, verzekert het ministerie.

Jongeren moeten bijvoorbeeld tegen hun wil bij familie blijven die niet of slecht voor ze zorgt, ze mogen niet naar school of ze moeten trouwen met iemand die ze niet kennen. Het komt ook voor dat kinderen of tieners worden achtergelaten op een heel strenge kostschool, of zelfs op straat. Het gaat met name om landen als Pakistan, Irak, Somalië en Soedan.