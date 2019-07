Noodmaatregelen EU voor betaling aan Britten

De EU-ministers van Financiën hebben een pakket noodmaatregelen aangenomen om te zorgen dat in geval van een brexit zonder een scheidingsakkoord toch financiële verplichtingen in Groot-Brittannië worden nagekomen. Het gaat bijvoorbeeld om de betaling van onderzoeksprojecten en landbouwsubsidies waarvoor dit jaar contracten met universiteiten en Britse boeren zijn afgesloten.

Het Europees Parlement heeft al ingestemd met het financiële noodkader. Brussel gaat er wel vanuit dat Londen zijn bijdrage voor de lopende begroting van heel dit jaar voldoet.

Volgens de Ierse minister Paschal Donohoe is het risico van een chaotisch Brits vertrek uit de EU gegroeid. De aftredende conservatieve premier Theresa May is er niet in geslaagd haar deal met de rest van de EU door het Britse parlement te loodsen.

Op 23 juli moet na een stemming onder de leden van de Conservatieve partij duidelijk worden wie May opvolgt. De grootste kanshebber Boris Johnson dreigt de brexit niet langer uit te stellen en op 31 oktober zo nodig zonder akkoord de EU te verlaten.