Nog zeven vast na invallen bij Hells Angels

Zeven van de twaalf mannen die de Belgische politie dinsdagavond oppakte bij een grote actie tegen de Hells Angels blijven in de cel. Na verhoor heeft de onderzoekersrechter er vijf vrijgelaten, van wie twee onder voorwaarden, maakte het federaal parket bekend.

Naast de clubhuizen van de motorbende in Genk en Lanaken werden zestien adressen in Belgisch Limburg doorzocht. De Nederlandse politie deed twee invallen, in Sevenum en Nuenen.

De Belgische politie vond meer dan vijftig wapens, waaronder een raketlanceerder, vuurwapens, steek- en slagwapens en tasers. Ook werden drugs, contant geld, nazi-attributen, munitie, kogelwerende vesten en politielogo’s in beslag genomen.

De Belgische justitie is sinds vorig jaar bezig met onderzoek naar de motorbende, die zich schuldig zou maken aan onder meer afpersing en drugshandel.