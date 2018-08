Nog weinig kapotte paspoorten omgeruild

Van de waarschijnlijk ongeveer 5000 paspoorten en identiteitskaarten met een chip die niet goed werkt, zijn er tot dusver een honderdtal teruggebracht. Veel mensen kiezen ervoor om hun reisdocument pas na hun zomervakantie te controleren en eventueel in te ruilen, denkt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Omdat een paspoort of identiteitskaart met kapotte chip wel gewoon geldig is, kunnen mensen er zonder problemen mee op reis.

Drie weken geleden waarschuwde het ministerie bijna 600.000 mensen dat er iets kan zijn misgegaan bij de vervaardiging van hun identiteitsbewijs. Door dat mankement gaat bijvoorbeeld het poortje van een elektronische grenscontrole op het vliegveld mogelijk niet open. Naar schatting 5000 chips zijn niet in orde.

Het ministerie heeft een app gelanceerd waarmee burgers kunnen nagaan of de chip ook bij hen hapert. Die app is 124.000 keer gedownload, bevestigt Binnenlandse Zaken na berichtgeving van BNR. Anderen zijn rechtstreeks naar het gemeentehuis gestapt. Omdat het inruilen van een defect paspoort wel wat uitstel kan lijden, is het departement wel tevreden over de respons.

Als een elektronische gate niet opent, moet een reiziger alsnog langs de paspoortcontrole bij de marechaussee. Maar die merkt daar vooralsnog niets van. „Het gaat maar om een enkele extra controle. Dat voelen we eigenlijk niet.” Dat is volgens het korps „goed nieuws”, want de marechaussee heeft het dezer dagen al druk genoeg.

Wie een reisdocument heeft met een productiefout, krijgt gratis een nieuw.