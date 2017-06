Nog steeds misstanden bij Chemours Dordrecht

Het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht heeft dit jaar illegaal GenX-stoffen geloosd in de Merwede. De autoriteiten treden inmiddels op.

Dat meldde minister Melanie Schultz (Waterkwaliteit) maandag aan de Tweede Kamer. Tegen het lozen zonder vergunning moet hard worden opgetreden, benadrukte de bewindsvrouw.

D66 noemt de illegale lozingen onacceptabel. „Het is te gek voor woorden dat een bedrijf dat in de jaren tachtig al wist dat stoffen die ze gebruikten kankerverwekkend waren nu nog steeds giftige stoffen illegaal loost in de rivier. Dit bedrijf trekt zich blijkbaar niks aan van wat dit betekent voor de gezondheid van mensen en voor het milieu. Helemaal terecht dat Chemours hier hard op wordt aangepakt”, vindt D66-Kamerlid Jessica van Eijs.

Ze noemt het verontrustend dat de illegale lozingen niet eerder door bevoegde instanties of inspecties zijn opgemerkt. D66 wil dan ook dat de minister en staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitleggen hoe dit kon gebeuren.

GenX-stoffen worden gebruikt als vervanging van het giftige PFOA. De PFOA-lozingen door Chemours zijn ten einde, blijkt uit metingen door Rijkswaterstaat. De concentraties in oppervlaktewater zijn laag, aldus minister Schultz.

Onlangs bleek nog dat de chemische fabriek van Chemours (dat toen nog DuPont heette) jarenlang te veel PFOA heeft uitgestoten. Aan die conclusie valt niet meer te ontkomen, meldde staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu). De gezondheid van mensen die in de buurt van de fabriek woonden kan daardoor inderdaad zijn aangetast.