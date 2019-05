Nog paar dagen spanning voor PVV, SP en 50PLUS

Het gaat erom spannen of de PVV en de SP in het Europees Parlement blijven vertegenwoordigd. Ook 50PLUS, dat volgens de exitpoll van Ipsos 1 zetel kreeg, verkeert nog een paar dagen in spanning.

Dat blijkt volgens Maurice de Hond uit tellingen in bijna 400 stembureaus in het hele land. Het weblog GeenStijl had mensen gevraagd aanwezig te zijn op het moment dat de stemmen geteld werden. Op basis van de resultaten kwam het weblog samen met Maurice de Hond tot een voorlopige prognose. De Partij voor de Dieren zou volgens hem 1 zetel krijgen, de exitpoll van Ipsos repte nog van 0 zetels.

GeenStijl telde ook bij de vorige Europese verkiezingen. Het CDA kreeg toen een zetel meer dan de stemmentellers hadden voorspeld, D66 een zetel minder.

De Verkiezingsdienst van het ANP komt in de nacht van zondag op maandag met de uitslagen van de Europese verkiezingen.