Nog niet alles oké bij kliniek van Michael P.

Nog niet alles is in orde in de speciale kliniek waar patiënt Michael P. verbleef, die is veroordeeld voor de spraakmakende moord op Anne Faber. De inspecteurs zijn voorzichtig optimistisch, maar het werk is nog niet gedaan.

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd constateren verdere vooruitgang bij de forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Utrecht in Den Dolder. Bij het personeel zijn de teams nagenoeg volledig bezet. Ook wordt gepoogd de kwaliteit van de teams te verbeteren. Het is daarbij belangrijk de onderlinge band te versterken, aldus de inspecties.

Ook de veiligheid is verbeterd door bijvoorbeeld meer controles op drugsbezit van patiënten, melden medewerkers en de cliëntenraad aan de inspecties. De buurtcoaches en de beveiligers die zijn ingezet, zorgen dat medewerkers en patiënten zich veiliger voelen op het terrein rondom de FPA.

De FPA kwam onder intensiever toezicht nadat patiënt P. in oktober vorig jaar werd opgepakt voor het doden van Anne Faber.