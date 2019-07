Nog geen uitsluitsel over Europese topfuncties

EU-president Donald Tusk is rond 05.15 uur begonnen met een nieuwe ronde van bilaterale gesprekken en consultaties met regeringsleiders over de invulling van Europese topfuncties. Hij had om 23.00 uur besloten tot de aparte gesprekken vanwege de patstelling aan de centrale vergadertafel. Die ronde duurde vijf uur. De top is inmiddels meer dan elf uur bezig.

Volgens ingewijden is het nog steeds mogelijk dat de leiders Frans Timmermans zullen voordragen om de Europese Commissie te leiden. Binnen de grootste politieke familie, de christendemocratische EVP, is hier veel onvrede over. Gepoogd wordt een oplossing te vinden die voor deze partij aanvaardbaar is.

Bekend was al dat voor de EVP-kandidaat Manfred Weber geen meerderheid is. De afgelopen uren zijn allerlei opties besproken, maar ook voor een aantal andere EVP-partijkopstukken was onvoldoende steun.

In het voorstel van Tusk zou Timmermans de commissie gaan leiden en Weber het Europees Parlement. De EVP zou ook de nieuwe EU-buitenlandchef mogen leveren. De opvolger van Tusk zelf zou dan een liberaal zijn.