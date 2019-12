Een stemming in het Europees Parlement heeft dinsdag nog geen nieuwe Europese Ombudsman opgeleverd. De zittende ombudsman, de Ierse Emily O’Reilly, kreeg de meeste stemmen (240), maar kwam er 55 tekort voor de vereiste absolute meerderheid. Woensdag volgt een nieuwe stemming.

De Europese Ombudsman behandelt klachten over onbehoorlijk bestuur bij instellingen en organen van de Europese Unie. Er zijn vijf kandidaten in de race om de post de komende vijf jaar in te vullen. Julia Laffranque, een rechter uit Estland, kreeg 162 stemmen. Cecilia Wikström (Zweden, 73 stemmen), Giuseppe Fortunato (Italië, 67) en Nils Muižnieks (Letland, 47) lijken minder kans te maken.

O’Reilly (62) vervult de waakhondfunctie sinds juli 2013. Ze maakte de afgelopen jaren onder meer naam door de omstreden benoeming van de Duitser Martin Selmayr tot hoogste ambtenaar van de Europese Commissie als „wanbestuur” te betitelen. Ze had ook forse kritiek op oud-commissievoorzitter José Manuel Barroso vanwege zijn overstap naar de bank Goldman Sachs.