Nog geen kandidaten voor voorzitter senaat

De Eerste Kamer is op zoek naar een voorzitter met „parlementaire ervaring”. Dat staat in het profiel dat de senaat dinsdag heeft vastgesteld.

Tot dusver heeft zich nog geen kandidaat gemeld, zegt een woordvoerder. Daarvoor is tot 12.00 uur op 28 juni de tijd. Gegadigden moeten hun belangstelling schriftelijk kenbaar maken bij de griffier van de Eerste Kamer.

De senaat kiest op 2 juli zijn nieuwe voorzitter. De kandidaten krijgen dan eerst ieder vijf minuten om hun kandidatuur mondeling toe te lichten. Vervolgens kunnen de Kamerleden hen vragen stellen. Aansluitend vindt de verkiezing plaats.

De nieuwe voorzitter volgt Ankie Broekers-Knol (VVD) op. Zij zit niet meer in de senaat en is inmiddels staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Voorlopig wordt de Eerste Kamer geleid door tijdelijk voorzitter Joris Backer (D66).

Eerder kondigde Forum voor Democratie aan dat het Toine Beukering als voorzitterskandidaat naar voren zou schuiven. Beukering had tot voor kort nog nooit in een parlement gezeten. In de vorige profielschets, vier jaar terug, stond dat de Eerste Kamervoorzitter „gedegen parlementaire ervaring” moest hebben. De term „gedegen” is nu geschrapt.