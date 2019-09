Nog geen handhaving op verbod rookruimtes

De komende weken gaat de NVWA nog niet controleren of het verbod op rookruimtes in de horeca wordt nageleefd. „Handhaving van het verbod is praktisch niet van de ene op de andere dag in gang te zetten”, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

De Hoge Raad oordeelde vrijdag dat alle rookruimtes in de horeca verboden zijn. De uitzondering die nu nog bestaat voor cafés en andere horecagelegenheden is ongeldig. Blokhuis gaat overleggen met de horecasector en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over het vonnis.

Blokhuis zegt „een dubbel gevoel” over de uitspraak te hebben. Het is goed nieuws voor de volksgezondheid, maar het doorkruist ook zijn afspraak met de horecasector. Hij had eerder met de Koninklijke Horeca Nederland „goede afspraken” gemaakt die rookruimtes in 2022 verbieden.

Blokhuis bespreekt binnenkort met de NVWA wat op het vlak van handhaving „realistisch zou zijn”. Hij hoopt de Kamer medio oktober meer duidelijkheid te kunnen geven en tot die tijd worden er geen boetes uitgedeeld. Het is ook nog niet zeker dat er per half oktober wel zal worden gehandhaafd, aldus de bewindsman.