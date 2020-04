Nog bijna 10.000 gestrande Nederlanders in buitenland

Momenteel zijn er nog bijna 10.000 Nederlanders in het buitenland die terug naar huis willen. Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn er ruim 14.000 terug naar Nederland gehaald, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Om gestrande Nederlanders te helpen, richtte het ministerie vorige maand een website in. Daarop zijn op het hoogtepunt 25.000 aanmeldingen binnengekomen. Het grootste deel van de teruggehaalde mensen, 9500, is zelf thuisgekomen met een commerciële vlucht, per schip of over land, of is meegevlogen met een vlucht die werd georganiseerd door een ander EU-land. Een kleinere groep, zo’n 4700, is met een Nederlandse repatriëringsvlucht teruggevlogen.

De meeste Nederlanders die nog vastzitten, zitten in Marokko. Het gaat om iets minder dan drieduizend mensen. Omdat Marokko een strenge lockdown hanteert, is het tot dusver haast onmogelijk gebleken hen op te halen. Dinsdag kwamen er wel zes Nederlanders mee op een Franse vlucht uit Marokko.

Minister Stef Blok heeft er al meerdere keren op aangedrongen bij de Marokkaanse regering om Nederlanders te laten vertrekken. Hij „blijft zich onverminderd inzetten, zowel in zijn directe contacten met de Marokkaanse overheid als op EU-niveau, om daar landingsrechten te realiseren zodat ook deze mensen teruggehaald kunnen worden”, aldus het ministerie.

Tijdens het paasweekend werden er een kleine 2000 Nederlanders teruggehaald. Voor donderdag staat een vlucht naar Turkije gepland en vrijdag haalt een toestel Nederlanders op in Litouwen, Oekraïne en Polen. Buitenlandse Zaken probeert de komende tijd nog eens vijf tot tien vluchten te realiseren.

Er zijn een vijftigtal landen waar dertig of meer Nederlanders zitten die naar huis willen. Het ministerie kijkt of die mee kunnen met vluchten die door andere EU-landen worden georganiseerd. Op Nederlandse vluchten worden waar mogelijk ook andere EU-burgers meegenomen.