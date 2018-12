Nijpels: niet één heilig pad naar CO2-reductie

Er is niet één heilig pad naar de reductie van CO2. Er is wel een heilig doel, terugdringing met 49 procent in 2030. Dat zei Ed Nijpels, de voorzitter van de onderhandelingen (Klimaatberaad) bij de presentatie van het concept-klimaatakkoord. Daarin staan talrijke voorstellen hoe de reductie van de uitstoot van broeikasgassen kan worden doorgevoerd.

De plannen worden de komende tijd doorberekend, waarna de politiek de knoop doorhakt. Nijpels hoopt dat het voor de zomer gebeurt. Eerst moet dus duidelijk worden of de voorstellen wel haalbaar en betaalbaar zijn, en of ze tot de gewenste CO2-vermindering leiden.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) benadrukte dat deze dag niet „de grote dag” is. „We zijn nog niet klaar. We beginnen pas. Bij een akkoord is er een dag en daarna hebben we twaalf jaar lang werk en is het pas 2030 en moeten we tot 2050. Elke dag doen we dit nu de komende 32 jaar. Wen er maar aan.”

Volgens hem is het vooral belangrijk er voor te zorgen dat „iedereen meedoet.” Ook wil hij dat Nederlanders er „economisch beter van worden.” Door nu een voorsprong op te bouwen bij de overgang naar duurzame energiebronnen „verdienen we het dat we er iets mee verdienen.”