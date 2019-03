Nijpels: 1000 miljard euro voor klimaatakkoord is een sprookje

Dat het conceptklimaatakkoord 1000 miljard euro gaat kosten, is een sprookje. Dat zei Ed Nijpels, voorzitter van de klimaatonderhandelingen, woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Nijpels baalt van de verhalen die de ronde doen over de kosten van de klimaatplannen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB), die het conceptklimaatakkoord hebben doorgerekend, kwamen uit op 3 tot 4 miljard euro per jaar. Tegenstanders van de plannen, Thierry Baudet voorop, houden het steevast op 1000 miljard euro.

Nu de kruitdampen van de verkiezingscampagnes zijn opgetrokken, begint het politieke handwerk weer. De vaste Kamercommissie voor economische zaken en klimaat nodigde Nijpels en de planbureaus uit om te praten over de doorrekeningen van het klimaatakkoord.

Uit de berekeningen, gepresenteerd op 13 maart, bleek dat de maatregelen uit het klimaatakkoord kunnen leiden tot een beperking van de uitstoot van CO2 tussen de 31 en de 52 megaton in de periode tot 2050. De politiek heeft zich tot doel gesteld de uitstoot met 49 megaton te reduceren.

De rekenmeesters spraken woensdag met name over onzekerheden in de berekeningen. Zo is nog niet duidelijk hoe mensen op maatregelen reageren en hoe de politiek de plannen precies gaat invullen. Beide factoren zijn echter van invloed op de hoeveelheid CO2 die wordt bespaard.

Zwanger

Een belangrijk punt voor politici was woensdag wat de burger gaat betalen voor het klimaatbeleid. „Ongeveer 1,8 miljard euro komt voor rekening van de burger”, meldde Pieter Boot, sectordirecteur klimaat bij het PBL. „Een gezin zal er gemiddeld 1,3 procent op achteruit gaan.”

Verschillende Kamerleden hadden moeite met een gemiddeld cijfer. „De gemiddelde Nederlander is niet zwanger, maar toch worden er kinderen geboren”, verzuchtte PvdA-Kamerlid William Moorlag tijdens de vergadering op Twitter.

Een gemiddelde zegt niet veel over individuele gevallen, erkenden de planbureaus. „Hoeveel een gezin extra gaat betalen, hangt onder andere af van het type woning waar het in woont.”

Nijpels benadrukte vooral dat de politiek aan zet is in het klimaatbeleid. „De Tweede Kamer gaat over de hoogte van de energierekening en de opslag van duurzame energie als zon en wind. Dat zijn twee belangrijke knoppen waar de politiek aan kan draaien.”

Prikkel

De industrie draagt niet genoeg bij aan de klimaatdoelen, bleek uit de berekeningen van de planbureaus. Daarom kondigde minister-president Rutte kort na publicatie van de cijfers een CO2-heffing aan. Door deze uitstoot te belasten, wil het kabinet bedrijven prikkelen om duurzamer te worden.

De komende maanden zal het kabinet toewerken naar een definitief klimaatakkoord. Hierin zal ook de aangekondigde CO2-heffing voor bedrijven opgenomen zijn. Eind april zal het akkoord in de Tweede Kamer worden besproken. In 2050 moeten de plannen uitgevoerd zijn. „Gelukkig hoeft niet alles morgen of overmorgen geregeld te zijn”, stelde Nijpels de Kamerleden gerust. „We hebben 31 jaar om het te organiseren.”