Nijhuis: goed nieuws voor Schiphol

Voor Schiphol is het goed nieuws dat twijfels over een belangrijk milieurapport over Lelystad Airport zijn weggenomen. Topman Jos Nijhuis gaat ervan uit dat de regionale luchthaven zoals gepland in 2020 kan worden opengesteld voor commercieel vliegverkeer, en dat daarmee ruimte ontstaat op Schiphol zelf.

De uitbreiding van Lelystad Airport is onderdeel van een pakket afspraken uit 2008 waarin ook een maximum van 500.000 starts en landingen op Schiphol werd overeengekomen. Dat plafond werd vorig jaar al bijna bereikt. Daarom is het volgens Nijhuis van groot belang dat Lelystad daadwerkelijk als „verlengstuk” in gebruik kan worden genomen.

Eigenlijk had Lelystad Airport al vanaf deze maand vakantievluchten van Schiphol moeten overnemen. Nu dat al twee jaar later is geworden, vindt Nijhuis dat ook andere afspraken uit het zogenoemde Alders-akkoord opnieuw besproken moeten worden. „Maar het is aan de politiek om alle belangen af te wegen. Ik wil daar niet op vooruitlopen”