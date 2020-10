Nieuwkomer op plek 3 van CDA-lijst, Lucille Werner in top 10

De Brabantse CDA-voorzitter Inge van Dijk is op plek 3 de hoogste nieuwe binnenkomer op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van volgend jaar. Op de eerste tien plekken staan verder veel ervaren politici uit het kabinet en parlement. Opmerkelijke kandidaat is voormalig Lingo-presentatrice Lucille Werner: zij staat op de tiende plaats.

De Brabantse afdeling van het CDA ging vorig jaar een coalitie aan met Forum voor Democratie, nadat de partij uit een coalitie met onder andere GroenLinks was gestapt vanwege onenigheid over het stikstofbeleid. De samenwerking met het FVD van Thierry Baudet zorgde voor onrust binnen de partij. Op landelijk niveau wil partijleider Hugo de Jonge niets weten van een eventuele coalitie met Forum na de verkiezingen.

Coronaminister Hugo de Jonge en Kamerlid Pieter Omtzigt voeren de lijst aan. De rest van de top 10 is een mix van Kamerleden, en twee bewindslieden: Anne Kuik (4), staatssecretaris Raymond Knops (5), huidig fractievoorzitter Pieter Heerma (6), staatssecretaris Mona Keijzer (7), Agnes Mulder en Harry van der Molen. Keijzer deed, net als Omtzigt en De Jonge, mee aan de strijd om het lijsttrekkerschap. Bij de vorige verkiezingen stond zij op de tweede plek. Knops is tevens campagneleider.

De ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Ank Bijleveld (Defensie) zijn als nummer 50 en 51 de lijstduwers voor het CDA. Grapperhaus had eerder aangegeven dat hij op een verkiesbare plek op de lijst wilde komen. Maar hij kwam deze zomer in opspraak toen hij zich tijdens zijn bruiloft niet had gehouden aan de coronamaatregelen, zo was na afloop te zien op foto’s.

Naar verluidt zorgde het samenstellen van de lijst voor onrust binnen de partij, die sowieso met intern gedoe kampt sinds de onrustig verlopen strijd om het partijleiderschap. De Jonge won in de tweede ronde nipt van Omtzigt, maar er waren twijfels over de uitkomst en er was kritiek op het verloop van de verkiezingen.

Ook de hoge plaatsing van Werner is een verrassing. Voor de presentatrice zelf geldt dat niet, zegt ze in een interview met het AD. „Om eerlijk te zijn voel ik me al Kamerlid.” Werner hoopt naar eigen zeggen creativiteit en vrolijkheid naar politiek Den Haag te brengen. Het „allerergste” lijkt het haar als ze op haar woorden moet passen, maar ze belooft wel: „Ik ga me keurig aan fractiediscipline houden.”

Partijvoorzitter Rutger Ploum spreekt van „een mix van vernieuwing en ervaring, met kandidaten uit alle hoeken van het land; dat kenmerkt voor mij deze lijst”.

Het partijcongres van het CDA zal de kandidatenlijst op 12 december nog moeten bekrachtigen.