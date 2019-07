Nieuwe voorzitter voor Vlaams parlement

De nieuwe voorzitter van het Vlaamse parlement wordt Wilfried Vandaele, de 60-jarige burgemeester van de kustplaats De Haan. Kris Van Dijck (55) stapte donderdag op als parlementschef nadat hij binnen een week twee keer in opspraak was gekomen.

Van Dijck reed vorige week dronken tegen een aanhangwagen na een nachtelijk cafébezoek, waarvoor hij meermaals spijt betuigde. Donderdag bleek dat hij in 2014 politieke relaties had ingeschakeld om een bevriende escortdame aan een uitkering te helpen. De beschuldiging dat hij samen met haar fraude heeft gepleegd noemde hij „totaal incorrect”. Hij zei wel dat het nu onmogelijk is om parlementsvoorzitter te blijven, maar hij blijft wel lid van het parlement.

De partijen in het parlement hebben de voordracht van de Vlaams-nationalistische N-VA om VanDaele Van Dijck te laten opvolgen overgenomen, meldt persbureau Belga. Het parlement komt zaterdag bijeen om de benoeming formeel te maken. Hij neemt de post dan over van waarnemend voorzitter Filip Dewinter van Vlaams Belang.