Nieuwe verdachte aanslagen Parijs vast

In Brussel is vorige maand een nieuwe verdachte van de aanslagen in Parijs van november 2015 opgepakt. Dat bevestigt het Belgische federaal parket.

Mohamed E. zou betrokken zijn geweest bij de levering van bij de aanslagen gebruikte kalasjnikovs. Zijn voorlopige hechtenis is inmiddels met een maand verlengd. Hem wordt deelname aan de terroristische aanslagen ten laste gelegd. De man woont in Brussel maar komt uit Verviers, bij Luik. Hij werd kort voor kerst aangehouden.

Eerder werd een andere verdachte opgepakt voor de wapenleveranties. Deze Mohamed Bakkali zou logistieke diensten voor de terroristen hebben verricht. Wanneer het proces in Parijs over de aanslagen plaatsvindt is nog niet bekend. Er kwamen 130 mensen om het leven.