Nieuwe tijdelijke regels stint in februari

Volgende maand komt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met nieuwe tijdelijke regels voor de stint. Dan wordt voor de fabrikant duidelijk welke aanpassingen nodig zijn om de elektrische bolderkar weer op de weg te krijgen.

De stint werd in oktober tijdelijk verboden na een ongeval in Oss waarbij vier kinderen omkwamen. Uit onderzoek van TNO in december bleek dat het voertuig niet veilig is. De Kamer debatteerde dinsdagavond over het rapport. De Kamer wil een veilige stint snel weer op de weg zodat kinderdagverblijven de kar weer kunnen gaan gebruiken.

Minister Cora van Nieuwenhuizen zal onder meer eisen dat door TNO geconstateerde mankementen worden verholpen. Verder wordt onderscheid gemaakt of er post of kinderen mee worden vervoerd. Ook volgen steekproeven bij fabrikanten en zal er toezicht zijn.

Definitieve regelgeving voor de categorie bijzondere bromfietsen (waar de stint onder valt) komt later. Dat kan nog wel twee jaar duren. De minister wil daarvoor onder meer onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten. Dan wordt er ook meer duidelijk of er helmplicht komt en of een rijbewijs of cursus nodig zal zijn om de bolderkar te besturen.

De stint werd in 2011 toegelaten. Er was daarna geen toezicht op het voertuig en de fabrikant was verantwoordelijk voor de veiligheid. Kamer en minister zijn het eens dat dat moet veranderen. De minister gaat proberen om wetgeving voor dit soort voertuigen Europees te regelen.