Nieuwe ronde voor gratis reizen 18-jarigen

Achttienjarigen uit EU-landen maken weer kans om gratis door Europa te reizen. Afgelopen zomer konden al zo’n 15.000 jongeren een trip maken. Deze keer zijn er 12.000 tickets te vergeven.

Voor de eerste ronde kwamen meer dan 100.000 aanvragen binnen. Ongeveer een op de tien kwam uit Nederland, waarvan er 501 werden toegekend.

Achttienjarigen hebben tot 12 december om een poging te wagen. Om in aanmerking voor het zogenoemde DiscoverEU-programma moeten ze wel vragen beantwoorden over bijvoorbeeld de Europese verkiezingen. De winnaars krijgen medio januari bericht en mogen dan op pad tussen half april en eind oktober.

De reis van uiterlijk dertig dagen mag naar maximaal vier landen voeren, in principe met de trein, maar soms ook per bus of boot. De Europese Commissie is erg enthousiast en heeft voorgesteld er tot 2027 700 miljoen euro in te steken. Als dat wordt goedgekeurd, kunnen er tussen 2021 en 2027 1,5 miljoen jongvolwassenen aan deelnemen.