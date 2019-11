Nieuwe relatie voor SGP’er Dijkgraaf

Oud-SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf (49) heeft een nieuwe relatie. Anderhalf jaar geleden vertrok hij uit de Tweede Kamer vanwege huwelijksproblemen. Uiteindelijk scheidde hij van zijn vrouw.

Het zong in kleine kring al enkele weken rond dat de SGP’er een relatie heeft met VVD’er Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dijkgraaf wist met een beroep op de bescherming van zijn drie zonen, de publiciteit erover tot nu toe van zich af te houden. Maar afgelopen zaterdag, tijdens een VVD-partijbijeenkomst, maakte VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wereldkundig dat Van Ark een nieuwe relatie heeft en wel met een SGP’er. Van Ark bevestigde daarop –stralend– dat haar nieuwe vriend Elbert Dijkgraaf is. Overigens was ook Van Ark (45) eerder gehuwd; zij heeft twee dochters.

Nu zijn er wel meer huwelijken waarin de twee echtelieden niet behoren tot dezelfde politieke partij, maar een relatie tussen een SGP’er en een VVD’er is wel een heel bijzondere.

Of dat goed zal gaan? Een columnist in de krant van wakker Nederland haalt een bekend spreekwoord van stal: „Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.” Maar aan het slot krijgt het koppel toch zijn zegen: „Ze hebben het geluk gevonden. En dat mag in de krant.”