Nieuwe raming CPB stelt kaders voor begrotingsonderhandelingen

Het Centraal Planbureau (CPB) presenteert de eerste versie van Macro-Economische Verkenningen, waarin een beeld wordt geschetst van hoe de economie zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Belangrijke vraag daarbij is hoe snel de economie zich kan herstellen van de klappen die zij de afgelopen tijd heeft opgelopen door de maatregelen tegen het coronavirus.

De nieuwe economische ramingen dienen als uitgangspunt voor de onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet zal zich daar vanaf deze week over gaan buigen. Op Prinsjesdag komen naast de rijksbegroting ook de definitieve verwachtingen van het CPB naar buiten.

Premier Mark Rutte zei vrijdag al dat grote bezuinigingen of lastenverzwaringen „niet bovenaan het lijstje staan”. Maar ruimte voor structureel hogere uitgaven is er waarschijnlijk niet. De miljardenuitgaven in verband met de coronacrisis en misgelopen belastinginkomsten hebben de overheidsfinanciën al zwaar geraakt. Het ziet ernaar uit dat de economie ook na afloop van het huidige steunpakket in oktober nog wel een tijdje met overheidsgeld moet worden gestut.