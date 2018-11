Nieuwe prikkels voor arbeidsgehandicapten

Met een reeks prikkels wil het kabinet meer arbeidsgehandicapten aan het werk helpen. Zo mogen ze tijdelijk maximaal 130 euro gaan bijverdienen boven het bijstandsniveau.

Dat blijkt uit een reeks maatregelen die staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft gepresenteerd. De extra bijverdienste is een van de voorstellen die komt in plaats van de eerder dit jaar voorgestelde zogenoemde loondispensatie. Aanvankelijk zouden werkgevers mensen met een beperking minder mogen gaan betalen dan het minimumloon, maar die omstreden maatregel ging van tafel door gebrek aan draagvlak en omdat het te ingewikkeld werd.

Van Ark wil heel wat regels eenvoudiger maken: „De helft van de arbeidsgehandicapten staat aan de kant. Dat is een onacceptabele situatie.” Een deel van de maatregelen gaat direct in, andere volgen komend jaar of in 2020.