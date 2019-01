Nieuwe poging voor akkoord kinderpardon

De coalitiepartijen doen dinsdagmiddag een nieuwe poging het eens te worden over het kinderpardon, terwijl de tijd wegtikt. CDA, D66 en ChristenUnie willen een verruiming en liggen daarom overhoop met de grootste regeringspartij VVD. Het overleg is op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het conflict spitst zich toe op de vraag of er, in afwachting van een definitieve oplossing, een tijdelijke stop moet komen op de uitzetting van asielkinderen die hier al lange tijd zijn. De VVD ligt tot nu toe dwars.

De vier partijen spreken al ruim een week over de kwestie. Het vooralsnog laatste overleg maandagavond werd „constructief” genoemd, maar een oplossing voor de patstelling is nog niet gevonden. Er ligt „nog niks concreets” op tafel, aldus de leider van de VVD in de Tweede Kamer, Klaas Dijkhoff, dinsdagochtend.

De tijd dringt. De coalitiepartijen willen vóór woensdag tot elkaar komen, omdat er dan in de Tweede Kamer een debat over de kwestie is gepland. De oppositie zou de regeringspartijen dan uit elkaar kunnen spelen. Ook moet worden voorkomen dat de vier coalitiepartners elkaar tijdens het debat in de haren vliegen.

Kinderpardon: doorbraak, crisis of langer uitstel?