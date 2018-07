Nieuwe lichting militairen naar Litouwen

Zeventig militairen vertrekken woensdag om 09.00 uur vanaf vliegveld Eindhoven naar Litouwen. Zij vormen het laatste deel van een nieuwe rotatie van in totaal 250 manschappen van de landmacht die gelegerd zijn in de Baltische staat. De uitzending duurt een half jaar.

De militairen maken deel uit van een vooruitgeschoven NAVO-macht. Ook in Estland, Letland en Polen zijn extra militairen van het bondgenootschap gestationeerd. Dat is vooral bedoeld om deze landen gerust te stellen met het oog op de dreiging uit Rusland.

Nederlandse militairen dragen sinds begin vorig jaar bij aan de multinationale troepenmacht van de NAVO in Litouwen. Het kabinet besloot vorige maand „zolang Rusland zijn huidige opstelling handhaaft” deze uitzending te verlengen tot eind 2020.

De militairen verblijven in Rukla en staan onder Duitse leiding. Verder zijn er nog militairen uit Tsjechië, Luxemburg, België en IJsland gelegerd. Sinds de Russische annexatie van de Krim en de inmenging in het conflict in Oost-Oekraïne in 2014 is de relatie tussen de NAVO en Moskou sterk verslechterd.