Nieuwe leider sociaaldemocraten EU-parlement

De fractie van sociaaldemocraten in het Europees Parlement heeft een nieuwe voorzitter. De Duitser Udo Bullmann is gekozen als opvolger van de Italiaan Gianni Pittella, die is vertrokken naar de Italiaanse senaat. Hij nam begin deze maand afscheid van Brussel.

De Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) is met 189 van de 751 zetels de tweede fractie. De PvdA is daarin met drie leden vertegenwoordigd.

De 61-jarige Bullmann is al sinds 1999 lid van het EU-parlement. Na zijn verkiezing dinsdagavond in Brussel verklaarde hij dat de samenleving fundamentele veranderingen nodig heeft. „Er moet een vernieuwde sociale democratie komen, die is toegewijd aan de duurzame ontwikkeling van de maatschappij.” De sociaaldemocraten moeten zich volgens hem richten op de strijd tegen alle mogelijke soorten ongelijkheid, de ontwikkeling van een fatsoenlijke migratieagenda en een eerlijke wereldhandel.